Pamela Andersone popularizē sarkano paklāju bez kosmētikas

"Es mājās nelietoju ikdienā kosmētiku, kāpēc man tā būtu jālieto, ejot uz Parīzes modes nedēļu?" viņa komentē "People". "Es tiešām nezināju, ka kāds to pamanīs, bet es priecājos, ja tas kļuva par pozitīvu vēstījumu kādai sievietei."

Bijusī Baywatch zvaigzne piebilst, ka viņai nerūp novecošana. "Es to saucu par dzīvošanu, nevis novecošanu," viņa saka. "Dzīties pēc jaunības ir veltīgi. Viss, ko mēs varam darīt, ir aptvert to, kas mēs esam šobrīd, un būt mierā ar to, kur šobrīd stāvam."