Andris Ozoliņš iecelts "LDz Cargo" padomē

LDz pārstāvji norāda, ka Ozoliņš ilggadēji bija saistīts ar finanšu sektoru, 13 gadus strādājot "DnB Banka" valdē, kur no 2004.gada viņš bija valdes priekšsēdētājs. Savukārt no 2010.gada līdz 2011.gadam viņš bija arī "DNB Nord Bank" vadības komitejas loceklis, atbildīgais par tirdzniecību un korporatīvo biznesu Baltijā, Polijā un Dānijā. Tāpat no 2013.gada strādājis dažādu uzņēmumu padomēs gan privātajā, gan valsts sektorā.