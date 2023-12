Nedēļas laikā 10 incidenti jeb Krievijas civilā aviācija izjūk

2. decembrī “Aeroflot” “Airbus A321” lidmašīna no Sanktpēterburgas uz Maskavu veica avārijas nosēšanos Šeremetjevas lidostā, jo pēkšņi pārtrauca darboties kreisais dzinējs. Neviens no 162 pasažieriem necieta. Tajā pašā dienā Tjumeņas Rošinas lidostā tehnisku iemeslu dēļ avārijas nosēšanos veica “Yamal” lidmašīna “SuperJet 100”, kas lidoja no Nojabrskas uz Ufu.