Latvieši uzņemam 5 reizes mazāk omega-3 kā minimums! Kādi ir riski?

Šis mīts mūsu sabiedrībā iesakņojās vēl padomju laikos, tādēļ katrs desmitais Latvijas iedzīvotājs, kā atklāja aptauja, zivju eļļu lieto tikai aukstajos mēnešos, proti, no septembra līdz aprīlim. Vēl 53% rīkojas "cikliski", proti, lieto to neregulāri, kā pagadās, tas, protams, lielā mērā ir saistīts ar to, ka sabiedrībā trūkst izpratnes, kādēļ ir nepieciešama zivju eļļa (proti, omega-3). 20% nezina, kur slēpjas tās vērība, turklāt tas īpaši izteikts jauniešu vidū - 26% un 28% cilvēku vecumā no 18 no 29 gadiem un no 30 līdz 39 gadiem nezina par omega-3 sniegto labumu. Patiesībā omega-3 krājumus organismā ir jāpapildina visa gada laikā. "Šī ir ļoti bēdīga statistika, ar izteiktu ietekmi uz mūsu uztura ieradumiem: ja mēs nezinām par konkrētas vielas sniegto labumu, mēs nesekojam tam, lai uzturā lietotu pietiekami daudz zivju un jūras velšu, un nekompensējam to citos veidos. Rezultātā cieš veselība: ja ir omega-3 deficīts, tad ar laiku rodas problēmas ar sirdi un asinsvadiem, tostarp paaugstinās arteriālais spiediens, pieaug infarkta un insulta riski, rodas sāpes locītavās, pasliktinās mentālās spējas, atmiņa, redze, palielinās t.s. sliktā holesterīna līmenis. Neatkarīgi no vecuma ir vērojama trauksme un augstāks depresijas risks."