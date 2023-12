No sestdienas Rīgā atsevišķās vietās būs oficiāli atļauts uzturēties uz ledus

No 9. decembra dažviet Rīgā drīkst atrasties uz ledus, liecina Rīgas Pašvaldības policijas piektdienas vakarā izplatītā informācija. Iepriekš no 23. novembra bija noteikts vispārējs aizliegums atrasties uz ledus Rīgas ūdenstilpēs, taču no 9. decembra noteikti daži izņēmumi, tādēļ pašlaik atsevišķās vietās tas ir atļauts.