Noderīga informācija ⟩ Jau piektdien Ķīpsalas izstāžu zāle pārvērtīsies par lielāko Ziemassvētku tirdziņu Baltijā

Tieši nedēļu pirms Ziemassvētkiem Rīgā pirmo reizi norisināsies Baltijā lielākais 3 dienu gadatirgus, kas Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā pulcēs vairāk nekā 500 tirgotāju, amatnieku, mājražotāju un uzņēmumu no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Šobrīd pasākumā dalību jau ir apstiprinājuši 297 uzņēmumi no Latvijas, 112 – no Lietuvas un 14 – no Igaunijas.