Satiksmes ministrs atbalsta ideju aizliegt Krievijas graudu importu

"Vienmēr esmu bijis kritisks par "Latvijas dzelzceļa" ilgstošo atkarību no zemas pievienotās vērtības Krievijas tranzītkravām. Viss vēl nav nokavēts - ir pienācis pēdējais laiks pārorientēties uz Rietumiem," uzsver Briškens.

Tāpat ziņots, ka pārtikas produktus, tostarp graudaugus no Krievijas šogad 11 mēnešos saņēmis 81 Latvijā reģistrēts uzņēmums.

Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Robežkontroles departamenta direktore Iveta Šice-Trēde iepriekš uzsvēra, ka patlaban nedz ES, nedz Latvijas normatīvi neierobežo pārtikas produktu ievešanu no Krievijas. Tie uz robežas tiek kontrolēti parastajā kārtībā.

Kopumā ES 2023.gada deviņos mēnešos no Krievijas importēti 898 000 tonnu kviešu un kukurūzas. Savukārt, analizējot datus par Latvijas graudu eksportu, Zemkopības ministrijā secināja, ka Latvija 2023.gada deviņos mēnešos ir eksportējusi 1,256 miljonus tonnu kviešu, tostarp 41% no kopējā Latvijas kviešu eksporta apjoma eksportēts uz Nigēriju, 9,3% - uz Spāniju, bet 6% - uz Angolu 6%. Uz Lietuvu eksportēti 1,2% no kopējā Latvijas kviešu eksporta.