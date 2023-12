Kā nenopirkt auto "frankenšteinu"?

Savukārt, lai mēs saviem klientiem nodrošinātu augstu kvalitāti un apmierinātību, esam vienīgais uzņēmums no Latvijas, kas izveidojis birojus Nīderlandē un Beļģijā, sadarbojoties ar vairākiem simtiem partneru. Tieši tādēļ varam pārbaudīt lielu skaitu automašīnu un atrast vispiemērotāko piedāvājumu katra gaumei.

Līdzīgi kā Latvijā, arī citās Eiropas valstīs tiek rīkotas auto izsoles, kur tas, kurš sola vairāk, iegūst spēkratu savā īpašumā. Lai gan mēdz būt gadījumi, kad izsolītais auto ir labas kvalitātes, mēs šādu pieeju neizmantojam, jo nav iespējams pirms izsoles to pārbaudīt un veikt nepieciešamo diagnostiku. Gadiem strādājot nozarē esam pārliecinājušies, ka tieši sadarbības partneri ir tie, kuri var atrast un nodrošināt Baltijas un Polijas tirgu ar labiem un piemērotiem spēkratiem par pieņemamām cenām un atbilstoši visām prasībām.

Viens no veidiem, kā noskaidrot papildu informāciju par lietotu auto, ir vēršanās pie speciālista, lai pārbaudītu, kāds ir tā tehniskais stāvoklis. Gadījumā, ja pārdevējs nepiekrīt šādam piedāvājumam, tas vien jau rada aizdomas par to, ka varētu būt kādas problēmas. Esmu dzirdējis, ka visbiežāk šādas situācijas ir tad, ka spēkrats tiek pirkts no privātpersonām, bet gadās arī uzņēmumi, kuri nav atsaucīgi,