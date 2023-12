Kallasa: Igaunijas neatkarības galvenā garantija – nebūt vienai

"Tāpat kā birokrātija barojas no birokrātijas, valsts atbalsts barojas no valsts atbalsta. Nodokļu maksātāju finansēta konkurences priekšrocība ir kā mirklis - tā nav ilgstoša," viņa teica. Igaunijas premjerministre uzsvēra, ka ir jāatgriežas pie tirgus ekonomikas, kas darbojas uz vienlīdzīgiem noteikumiem, un piebilda, ka digitālajām un zaļajām reformām ir jāpalielina konkurētspēja un jāpalīdz saglabāt ekonomikai nepieciešamo resursu bāzi.

Kallasa pauda gandarījumu par to, ka Igaunija un Lietuva pilnībā izmantojušas nesen noslēgtā ES budžeta perioda pieejamos līdzekļus, jo tās ir vienīgās valstis, kas to spējušas izdarīt.

"Šoruden mēs beidzot saņēmām pirmo izmaksu no jaunās paaudzes budžeta līdzekļiem, līdz ar to uz šodienu, ieskaitot avansa maksājumu, 364 miljoni eiro jeb 38% no visiem jaunās paaudzes līdzekļiem jau ir sasnieguši vai drīzumā sasniegs Igaunijas ekonomiku," viņa teica.