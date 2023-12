Swedbank: Visās Baltijas valstīs sasniegts mājokļu pieejamības zemākais punkts

Mājokļu pieejamības kritums Baltijas valstu galvaspilsētās turpinājās, taču ar mazāku joni. Gan Tallinas, gan Viļņas mājokļu pieejamības indekss* (MPI) saglabājās zem 100 punktu atzīmes, 90.2 un 86.0 punkti attiecīgi. Rīgā indeksa kritums vien par 1% no pagājušā ceturkšņa vērtības, samazinoties līdz 144.5 punktu atzīmei. Šāda vērtība nozīmē to, ka tādas mājsaimniecības, kuras ienākumi atbilst 1.5 vidējai neto mēneša algai Rīgā un kura vēlas iegādāties 55 m2 lielu dzīvokli, ienākumi bija teju par 44.5% augstāki, nekā tas būtu nepieciešams, lai hipotekārā kredīta apkalpošanai novirzītu ne vairāk kā 30% no ģimenes ienākumiem. Kopumā, salīdzinot ar situāciju 2022. gada 2. ceturksnī, indeksa ietvaros aprēķinātais vidējais ikmēneša hipotekārā kredīta maksājums jaunam aizņēmumam ir pieaudzis par aptuveni 120 EUR.