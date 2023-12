Kalifornijā no nākamā gada sodīs lielos veikalus par dzimumneitrālu rotaļlietu sekciju neizveidošanu

"Tradicionāli meitenēm vai zēniem paredzēto preču nodalīšana patērētājiem apgrūtina preču salīdzināšanu un nepareizi norāda, ka to lietošana kādam dzimumam nav piemērota," skaidrots tiesību aktos. Attiecīgi no nākamā gada Kalifornijas veikaliem būs jāpiedāvā "saprātīga izvēle" attiecībā uz rotaļlietām un bērnu aprūpes precēm, neatkarīgi no tā, kāda dzimuma auditorijai ražotājs ir attiecīgo produktu "mārketējis".