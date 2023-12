Uz nenoteiktu laiku atliek Ieslodzījumu vietu pārvaldes un būvuzņēmuma "Velve" strīda izskatīšanu

Pērn rudenī IeVP vienpusēji atkāpās no līguma, jo "Velve" nebija uzsākusi darbus atbilstoši paredzētajiem termiņiem. Arī "Velve" paziņoja par vienpusēju atkāpšanos no līguma. IeVP izsludināja jaunu atklātu konkursu par būvdarbiem, savukārt "Velve" iesniedza ELT pieteikumu par pagaidu aizsardzību pirms prasības celšanas, lūdzot to piemērot nekavējoties būtiska kaitējuma novēršanai, pret iespējamo atbildētāju IeVP un iespējamo trešo personu apdrošinātāju.