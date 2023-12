Lielais banku četrinieks vēl nav izlēmis, vai apstrīdēt Saeimas pieņemtos kredītņēmēju atbalsta grozījumus

Likuma grozījumos noteikts, ka hipotekārā kredīta devējs katram līgumam aprēķinās kopējo procentu maksājumu kompensācijas summu - 30% no kopējiem procentu maksājumiem. Šī informācija būs jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam (VID). Kompensācija nedrīkstēs pārsniegt divus procentpunktus no periodam noteiktās kopējās aizņēmuma likmes. Atbilstoši grozījumiem hipotekārie kreditētāji VID sniegs informāciju arī par kredītņēmēja bankas kontu, uz kuru pārskaitāma kompensācijas summa. To aprēķinās un izmaksās vienu reizi ceturksnī.