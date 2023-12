Sāk tirgot biļetes uz pirmajem vilcienu reisiem maršrutā Viļņa–Rīga–Viļņa

Viņa informēja, ka ikdienas tiešais vilciens no Viļņas izbrauks no rīta, bet no Rīgas – pēcpusdienā. Biļetes uz pirmajiem reisiem būs pieejamas no šodienas, 18. decembra, plkst. 13.30.

Kompānijā uzskata, ka "LTG Link" piedāvātais maršruts būs ērts tiem, kas plāno vienas dienas komandējumus Latvijā. Vilciens no Viļņas izbrauks katru dienu plkst. 6:30, no Kaišadores – plkst. 7:14, no Šauļiem – plkst. 8:51, no Jonišķiem – plkst. 9:30. Jelgavā vilciens ieradīsies plkst. 10:06, bet Rīgas Centrālajā stacijā – plkst. 10:43. Vilciens no Rīgas uz Viļņu katru dienu aties plkst. 15:28, no Jelgavas – plkst. 16:08. Šis vilciens Šauļus sasniegs plkst. 17:21, bet Viļņu – plkst. 19:51.