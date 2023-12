Dāņu banka publicējusi astoņas "šokējošas prognozes" 2024. gadam

ASV kapitālisms ies bojā

ASV valdība pirms novembrī gaidāmajām vēlēšanām būs spiesta strauji palielināt fiskālos izdevumus, lai ekonomika nepieredzētu krahu un izdotos izvairīties no sociāliem nemieriem. Ņemot vērā inflācijas pieaugumu un investoru atgrieztos līdzekļus, pieprasījums pēc ASV Valsts kases atbalsta saglabāsies vājš. Lai izmisīgi censtos normalizēt aizņemšanās izmaksas, ASV valdība atbrīvos no nodokļu sloga visus ienākumus, kas gūti no ASV valsts obligācijām.