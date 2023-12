Kas mājsaimniecībām jāzina par izmaiņām elektrības sadales tarifos no 1. janvāra?

Jaunā, Saeimā apstiprinātā valsts atbalsta pieeja aizstāj līdzšinējo – 60% samazinājumu tarifa fiksētajai maksai visiem pieslēgumiem (spēkā no 2023. gada 1. septembra līdz 31. decembrim). Līdz ar valsts atbalsta risinājuma izmaiņām tarifa fiksētās maksas (par jaudas uzturēšanu) pieaugums pieslēgumiem no 16A līdz 25A zemsprieguma līnijās ar "Pamata" tarifu plānu būs robežās no 0,44 eiro līdz 1,80 eiro (neskaitot PVN), salīdzinot ar šī brīža maksu.