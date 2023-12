"Virši-A" plāno kļūt par līdzvērtīgu spēlētāju lielākajiem elektrības tirgotājiem Latvijā

"Jautājums ir tikai par to, cik ātri to izdarīsim. Paši esam definējuši, ka 2024.gadā mēs noteikti sāksim strādāt pie IT infrastruktūras izveides arī mājsaimniecībām, jautājums ir tikai par to, vai mums izdosies to pabeigt jau līdz 2024.gada beigām. Tomēr 2024. vai 2025.gads būs tas laiks, kad mājsaimniecību klientiem piedāvāsim arī dabasgāzi," piebilda Vība.