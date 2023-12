Rīgā kursē tāds 50. autobuss, kuram ir divi galapunkti – Abrenes iela un TEC-2. Visticamāk, lielākā daļa no mums kādreiz ir brīnījušies par to, kas tas TEC-2 ir? Otrais Tartu Eikaliptu Centrs? Tornado Evakuācijas Cilne 2? Tautas Eitanāzijas Centrāle mīnus 2? Nē, protams, nē. Tā taču ir Rīgas otrā termoelektrocentrāle un nu tai apritējuši apaļi 50 gadi! Ko tur dara, kas tur ir un kāpēc tur brauc autobuss – par to tālāk.