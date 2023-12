Ceļvedis skaistam un ilgtspējīgam dāvanu iesaiņojumam

Dāvanu maisiņi vienmēr ir bijuši populāri, un tā ir viena no vienkāršākajām dāvanu iesaiņošanas iespējām. Tos ir viegli saglabāt un vēlāk izmantot citu dāvanu iesaiņošanai. Tāpat var izmantot auduma maisiņus, kas izgatavoti no kokvilnas vai lina. Tā būs lieliska alternatīva tradicionālajiem papīra maisiņiem, un tie kalpos arī kā papildu dāvana, ko saņēmējs var izmantot savā ikdienā.

Dāvanas var iepakot arī kartona kastēs, kas bieži vien paliek no internetā iegādātajiem pirkumiem, apaviem vai citām lietām. Lai dāvana izskatītos estētiski un oriģināli, iesaiņojumam iespējams izmantot arī pievilcīgu groziņu, kas izgatavots no ilgtspējīgiem materiāliem, piemēram, bambusa vai salmiem. Šie grozi piešķirs dāvanai dabiska skaistuma pieskārienu, un tos var atkārtoti izmantot uzglabāšanai vai dekorēšanai.

*Aptauja tika veikta 2023.gada decembrī sadarbībā ar "Mindscan". Kopumā aptaujā piedalījās 500 respondenti vecumā no 16 līdz 74 gadiem, no kuriem vairākums (40%) ir no Pierīgas, Vidzemes, Kurzemes, Latgales un Zemgales, savukārt nedaudz mazāka daļa no Rīgas.