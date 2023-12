Paičs: dāvana ir laba, ja es jūtu, ka kāds pie tās ir piedomājis

"Svarīgi ir sev pajautāt - ko pats gribu no šiem svētkiem? Ko es vēlos un kas man vajadzīgs? Kas ir vajadzīgs cilvēkiem man līdzās? Un, jo vairāk mēs domāsim par citiem cilvēkiem, arī par sevi, jo tie svētki būs veiksmīgāki. Jā, mēs domājam par tehniskajām svētku lietām - dāvanām, visu, kas jāsagatavo galdam, bet tā ir viena lieta - ja atradīsim mirklīti uzdot šo jautājumu sev: kā tad es izjūtu šos svētkus, kāds ir šo svētku saturs priekš manis, tad tas ir daudz, daudz labāk," raidījumā "900 sekundes" runā Indulis Paičs.

Protams, dāvanas ir un būs. Tā ir svētku daļa, lai gan katrs to saprot citādāk. Kā domāt par dāvināšanas kontekstu cilvēkiem mūsdienās? "Es domāju, ka dāvana ir viens no veidiem, kā izrādīt patiesu mīlestību un uzmanību. Tā tas vismaz sākotnēji ir domāts. Dāvana ir laba, ja es jūtu, ka kāds pie tās ir piedomājis. Vai ar humoru, vai ar citādu bijību, bet kas ir tas, kas tieši man var "trāpīt ar smaidu" un labo sajūtu radīt. Mēs gaidām dāvanas nevis tehniskā nozīmē, bet to sajūtu, ka kādam mēs esam svarīgi. Un šai ziņā, es domāju, dāvanām ir liela un svarīga nozīme! Ne tik daudz apjomam un dārgumam, bet sajūtai, ka kāds ir piedomājis," "900 sekundēs" uzsver Indulis Paičs.