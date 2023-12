""Spicē" mēs nevaram apgalvot itin nemaz, ka pirktspēja būtu pamatīgi kritusies."

- Vēl šovasar kārtējo reizi tika aktualizēts jautājums par to, ka tirdzniecības centriem nevajadzētu strādāt vai būtu jābūt saīsinātam darbalaikam nedēļas nogalēs, lai it kā veicinātu mazo veikalu attīstību. Kāds ir jūsu viedoklis par to? Vai šāda rosinājuma izpilde vispār saskanētu ar mūsu iedzīvotāju paradumiem?