Melderis: Vīrietim arī ir jābūt skūtam un apkoptam?

"Mani pārsteidza tas, kas notiek zālē. Tur diskrētā veidā notika aptaujas par to, ko vīrieši sagaida no sievietēm, un sievietes no vīriešiem. Mans lielākais šoks bija par to, ka vīrietim arī ir jābūt skūtam vai apkoptam. 40. reizē sapratu, ka man jādara kaut kas lietas labā. Vecis ir dabisks – tādi džungļi, ka ziemā pēc peldēšanās nevar sameklēt, kur ir!"