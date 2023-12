Kā rakstīja LSM.lv, gan bijušie sporta funkcionāri, gan veterāni pauda neizpratni, kāpēc nepieciešams bukletu drukāt arī krieviski, ja pasākums paredzēts Latvijas sporta veterāniem, kuri ilgstoši dzīvojuši Latvijā. Turklāt LOSF saņem naudu no valsts budžeta, norādīja sporta žurnālists Dainis Caune, kurš ir arī Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) individuālais loceklis.

Turpinot LOK vadības uzsākto virzienu resursu izlietošanas efektivitātes nodrošināšanā un ieviešot labas pārvaldības principus, nolemts LOSF valdes locekļu skaitu samazināt no trijiem līdz vienam. Vienlaikus, LOK ieskatā, šobrīd neviens no LOSF valdes locekļiem nav pilnībā piemērots un sākotnēji izvēlēts vienpersoniskai LOSF izpildinstitūcijas pienākumu veikšanai, tādēļ valde atsaukta tās pilnā šī brīža sastāvā, atsaucot no valdes locekļu pienākumu izpildes Guntu Vlasenko, Ati Strengu un Agru Brūni, vēsta Latvijas Olimpiskās komitejas piektdien, 22. decembrī, izsūtītais paziņojums.