No nākamā gada februāra Latvijā sāks izsniegt jauna parauga pases. Publiskajā telpā izskanēja informācija, ka tādēļ no 2024. gada 12. februāra pieaugs arī nodevas apmērs par pasu izsniegšanu - no 30 uz 60 eiro. Pēc sašutuma par nodevas apmēra straujo pieaugumu, Ministru prezidente Evika Siliņa nākusi klajā ar paziņojumu, ka tik lielu sadārdzinājumu valdība nebūs gatava atbalstīt, vēsta televīzijas kanāla TV3 ziņu raidījums.