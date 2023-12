Kariņš uzteic koalīcijas partnerus, atskatoties uz pirmajām 100 Siliņas valdības dienām

Bijušais Ministru prezidents atzīmēja, viņa vadītā valdība sāka konsolidēt resursus, un Siliņas valdība to turpina darīt. Viņš arī pieminēja, ka neviena ministrija vairs nevar bez diskusijām virzīt cauri, piemēram, Eiropas atbalsta programmas. Tās tiek vētītas no dažādām pusēm, lai gūtu pārliecību, ka finansējums tiešām sasniedz mērķi. Viņa ieskatā, ja valdība veltīs tikpat lielu enerģiju ekonomikas jautājumu risināšanai, kā tas līdz šim ir darīts ar sociālajiem jautājumiem, valdība varēs turpināt sekmīgi strādāt.

"Patlaban nav nekādu indikāciju, ka mēs to nevarētu izdarīt. Ja atskatāmies mazliet atpakaļ, bija viens valdības modelis, ko veidoja trīs politiskie spēki. Varēja uzskatīt, ka iepriekšējais valdības modelis bija sagaidāmāks un paredzamāks. Tomēr praktiskā darbā redzams, ka jaunais valdības modelis strādā tā, kā iepriekšējais modelis to nevarēja izdarīt jau no pirmās dienas," teica Kariņš.