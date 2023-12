ASV ieņēmušas kontinentālo šelfu Arktikā, kas atrodas Krievijas pretenziju zonā

Saskaņā ar starptautiskajām tiesībām valstīm ir ekonomiskās tiesības uz dabas resursiem jūras gultnē un zem tās atkarībā no to kontinentālā šelfa robežām. Par teritorijas piederību lemj Apvienoto Nāciju Organizācijas komisija. Valsts departaments norādīja, ka paplašināšanās notika saskaņā ar 1982. gada ANO Jūras tiesību konvenciju, kuru ASV nekad nav ratificējušas. Saskaņā ar šo dokumentu valstis var pretendēt uz jūras gultnes teritorijām līdz 370 kilometru attālumā no to krastiem.