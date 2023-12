Bankas vadītāja: Centrālo banku bāzes likmju politika ietekmēs Latvijas finanšu tirgu arī nākamgad

Vēl viens būtisks aspekts, kas, pēc Burajas teiktā, ietekmēs kredītiestāžu darbību, būs pieaugoša ilgtspējas jeb ESG (Environmental, social, and governance) standartu ieviešana banku ikdienas darbībā. Arvien svarīgāki būs tādi faktori kā korporatīvās pārvaldības caurskatāmībā, dzimumu līdztiesības nodrošināšana, sociāla atbildība, vides aizsardzības veicināšana, tostarp atjaunojamās enerģijas izmantošana.

"Bankām būs arvien striktāk jāvērtē klientu projekti no ilgtspējas viedokļa, un būs jāatsakās no sadarbības ar uzņēmumiem, kuri neatbilst ESG kritērijiem. Ir vērts rīkoties proaktīvi un finansēt vairāk zaļās enerģijas projektu," sacīja Buraja, piebilstot, ka, piemēram, "Rietumu bankai" šobrīd apmēram 40% no kredītportfeļa ir "zaļie kredīti", un banka šo proporciju turpinās palielināt.