Viņa papildina, ka pircēju interesi veicinājušas arī izmaiņas uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa (UVTN) aprēķināšanas kārtībā. Tā rezultātā biznesa klienti arvien vairāk interesējas par plug in hybrid jeb uzlādējamās hibrīda automašīnas iegādi. Piemēram, šiem auto, neskatoties uz to jaudu, mēnesī UVTN jāsedz tikai 25 eiro apmērā. Kamēr, piemēram, ja auto ir aprīkots ar iekšdedzes dzinēju, kura jauda pārsniedz 200 KW, UVTN izmaksā 140 eiro mēnesī. Reaģējot uz šīm izmaiņām, arī "Moller Auto" savā sortimentā ievērojami paplašināja plug in hybrid tipa auto klāstu.