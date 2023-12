Latvijā pabeigts viens no vērienīgākajiem vides projektiem - Inčukalna sērskābā gudrona dīķa sanācija

Inčukalna sērskābā gudrona dīķi bija viena no piesārņotākajām vietām Latvijā. Tie atradās Inčukalna pagasta teritorijā 30 - 35 kilometrus uz austrumiem no Rīgas, bijušajos smilšu karjeros, kurus dēvē par Dienvidu un Ziemeļu dīķiem. Ziemeļu gudrona dīķis atradās tikai dažu kilometru attālumā no Gaujas.