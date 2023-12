“FlixBus” nosauc Latvijas iedzīvotāju populārākos autobusu ceļojumu galamērķus

Šī gada jūlijā "FlixBus", sadarbojoties ar "Tallink", nodrošināja savienotos maršrutus no dažādiem autobusu atiešanas punktiem Baltijas valstīs uz Somiju, kas ceļotāju vidū bijuši atzinīgi novērtēti, atzīst Mihals Lemans. "Tā mēs ne tikai paplašinājām savu darbību, bet arī veicinājām plašāka mēroga savienojamību un atbildību pret vidi," sacīja Lemans. Viņš norāda, ka "zaļais maršruts" ziemeļu kaimiņu virzienā stiepjas no Varšavas līdz Vāsai, iekļaujot arī braucienu ar kuģi no Tallinas uz Helsinkiem.