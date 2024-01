Stājas spēkā jaunie minimālo ienākumu sliekšņi

Līdz ar Jaunā gada iestāšanos minimālās vecuma un invaliditātes pensijas bāze palielināsies no līdzšinējiem 157 līdz 171 eiro, pensijas saņēmējiem ar invaliditāti kopš bērnības - no 188 līdz 206 eiro. Minimālo vecuma pensijas apmēru nosaka, piemērojot aprēķina bāzei koeficientu 1,1 un par katru stāža gadu, kas pārsniedz 15 gadus, apmēru palielina par 2% no aprēķina bāzes. Savukārt, nosakot minimālo invaliditātes pensijas apmēru, aprēķina bāzei tiek piemēroti koeficienti - II invaliditātes grupai 1,4, bet I invaliditātes grupai 1,6.