"Jaunā Vienotība" ņems vērā sabiedriskās domas aptaujas, veidojot savu sarakstu EP vēlēšanām

Potenciālajiem kandidātiem, kuri vēlas no JV saraksta kandidēt EP vēlēšanās, esot jāpiesakās līdz nākamajai nedēļai, vienlaikus arī politiskais spēks pats paturot tiesības uzaicināt kādu personu. Pēc tam būs konkrēts laiks, kad tiks izveidota tā saucamā kandidātu ranžēšanas komisija, un beigās sarakstu apstiprinās partijas valde un dome.

"Līdz ar to tie ir pamatīgi trīs sieti, caur kuriem ies šis piedāvātais saraksts, pat četri, jo lems vispirms Vienotības valde un pēc tam apvienotā JV valde, kurā ir arī reģionālo partiju pārstāvji. Līdzīgi kā citas partijas mēs arī veicam sabiedriskās domas aptauju, un arī tā tiks ņemta vērā. Līdz ar to mēs būsim diezgan gatavi, lai izvērtētu katru kandidātu,"

Vaicāts, kurš no Latvijas un arī no partijas interešu viedokļa būtu jāvirza Eiropas Savienības (ES) komisāra amatam - pašreizējais eirokomisārs, Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks Valdis Dombrovskis (JV) vai bijušais EP deputāts un ekspremjers Krišjānis Kariņš (JV), Latkovskis atbildējis, ka tam jābūt vislabākajam, bet to lems valdība, tātad par šo jautājumu tikšot mēģināts panākt vienošanos koalīcijā.