Lielbritānija attīstīs kodoldegvielas ražošanu, lai mazinātu globālo atkarību no Krievijas

Uz HALEU bāzes ražotā degviela ir bagātināta no pieciem līdz 20 procentiem, savukārt lielākā daļa pašlaik ekspluatācijā esošo kodolspēkstaciju darbojas ar urānu, kas bagātināts tikai līdz pieciem procentiem, norāda AFP. Tomēr

pēdējos gados HALEU izstrādes ir piesaistījušas aizvien lielāku uzmanību enerģētikas tirgū, un Starptautiskā Atomenerģijas aģentūra (SAEA) to dēvē par “nākotnes degvielu”,

Apvienotā Karaliste vēlas izspiest Krieviju no kodoldegvielas tirgus

Viena no galvenajām HALEU īpašībām ir tā, ka to var izmantot mazāku moduļu reaktoros atomelektrostacijās, kas savukārt atvieglo un padara lētāku pašu atomelektrostaciju būvniecību, saka valsts sekretāre enerģētiskās drošības un oglekļa neitralitātes jautājumos Klēra Koutinju. Šobrīd šāda veida degviela tiek ražota tikai ASV un Krievijā, bet ASV to neeksportē, jo ražošanas jauda ir neliela. Krievija ir monopolists šajā tirgū, bet