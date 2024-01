Būtisks elektroenerģijas cenu samazinājums - vidēji divas līdz trīs reizes - gan Latvijā, gan arī Eiropā bija vērojams no decembra vidus, kas samazinājis arī kopējo elektroenerģijas cenu mēneša griezumā. Tā laika posmā līdz 15. decembrim Latvijā vidējā elektroenerģijas cena bija 134,72 EUR/MWh, savukārt mēneša otrajā pusē tā samazinājās līdz 46,12 EUR/MWh.

Cenu samazinājumu decembra otrajā pusē veicināja augstāka gaisa temperatūra, lielāka vēja enerģijas izstrāde, zemākas gāzes cenas un garākas svētku brīvdienas, kas sekmēja elektroenerģijas patēriņa samazinājumu, līdz ar to cenu noteica lētāki ģenerācijas avoti.

Salīdzinot importētās elektroenerģijas apjomu uz Baltijas valstīm ar iepriekšējo mēnesi, tas kopumā ir samazinājies par 7,1%. Elektroenerģijas importa apjoms ir samazinājies par 5,9% no Zviedrijas un par 20,8% no Somijas, savukārt palielinājies par 54,7% no Polijas.