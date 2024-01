Noskaties ⟩ Cita šofera neuzmanības dēļ ieslīd grāvī. Vainīgais aizbrauc, it kā nekas nebūtu bijis

Turpinājumā redzams, ka no kreisās puses video autoram tuvojas divi spēkrati. Pirmajam no tiem - "Audi" - aizmugurējais ritenis iebrauc risē, kā rezultātā mašīnu sāk mētāt no vienas joslas otrā.

Viss beidzas ar to, ka "Audi" strauji iebrauc labajā joslā, pēc tam sagriežoties atpakaļ kreisajā joslā. Savukārt video autors, cenšoties izvairīties no sadursmes, nobrauc no ceļa braucamās daļas. Visticamāk, ka video autors no grāvja tiks laukā tikai ar cita transportlīdzekļa palīdzību.