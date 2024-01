Mērķtiecīgāk novirzīs valsts finansējumu STEM interešu izglītības programmu īstenošanai

Valsts nozīmes interešu izglītības iestādes varētu finansēt no valsts budžeta līdzekļiem, no pašvaldību un citu juridisko personu līdzekļiem, kā arī no fizisko personu līdzekļiem. Savukārt pedagogu darbu samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) iecerēts daļēji sedz no valsts budžeta līdzekļiem, no pašvaldību un citu juridisko personu līdzekļiem, kā arī no fizisko personu līdzekļiem.