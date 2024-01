No zvaigznēm līdz raganu medībām

Līdz ar to, vēlos tik atgādināt, ka nozares uzņēmumu esošā sarežģītā situācija ar nodokļu parādiem (kas ir sekas krīzes apstākļiem, kam nozare ir gājusi cauri nu jau pēdējos 4 gadus), nevar tikt uzskatīta par pārkāpumu, jo pat likums nosaka, ka pakāpeniska nodokļu nomaksa ir atļauta, ņemot vērā gan nodokļu maksātāja tiesiskās intereses, gan arī sabiedrības intereses kopumā.

Turklāt – virkne uzņēmumu gada laikā nomaksā daudz lielāku summu kā atmaksas grafikos iekļautās summas. Ja šī summa tiktu pieprasīta no uzņēmuma nekavējoties – tas radītu būtiskas apgrozāmo līdzekļu plūsmas problēmas un var ietekmēt to darbību un izaugsmi

Šai negāciju sniega bumbai veļoties pāri talantīgu, foršu un Latvijai lojālu cilvēku galvām ir sāpīgs iznākums – zaudēts bizness, vēlme visu šeit pamest un aizbraukt no Latvijas.

Nedēļas nogalē trīs uzņēmēji man teica, ka brauks prom (viens no tiem jau daļēji ir pārcēlies uz Spāniju).

Ja šīs skaudības pamatā ir it kā lielā summa, ko LIAA ir iztērējusi par Latvijas dalības gada maksu "Michelin" ceļvedī, tad jāsaka, ka tā ir absolūti adekvāta summa un ir 5% no pieminēto restorānu nodokļos nomaksātās summas. Menedžmenta un mārketinga grāmatās Jūs atradīsiet ieteikumus 5% no apgrozījuma tērēt mārketingam, ja vēlaties darboties veiksmīgi un ilgtermiņā. Un šeit ir runa ne tikai par nozares mārketingu, bet Latvijas mārketingu pasaulē.