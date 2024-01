Ekvadorā dzīvojošais lietuvietis apliecina, ka valstī notiek lielas nekārtības un ir dzirdami sprādzieni: "Tikko pie mums sprāga bumba. Visus uzcēla no miega. Manā pilsētā notika trīs sprādzieni, viena no bumbām sprāga 30 metru attālumā no mūsu mājas, visa māja tik stipri nodrebēja, ka izlēcām no gultas."