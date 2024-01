Šolcs nosoda galēji labējo imigrantu "repatriēšanas plānu"

Šolcs sociālajā tīklā "X" uzsvēra, ka valsts aizsargās visus Vācijas iedzīvotājus, neatkarīgi no to izcelsmes, ādas krāsas vai "fanātiķu asimilācijas fantāzijām". "Ikviens, kas pretojas mūsu brīvajai demokrātiskajai iekārtai, ir mūsu iekšējās izlūkošanas un tiesu sistēmas lieta," norādīja kanclers. "Tās nav tikai runas par to, ka mēs mācāmies no vēstures. Demokrātiem ir jāturas kopā," viņš piebilda.