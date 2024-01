VID ģenerāldirektores amatam virza Šmiti-Roķi

"Arī es vēlos redzēt VID kā modernu, digitāli attīstītu un uz klientu servisu orientētu iestādi, lai dienests kļūtu par modernāko valsts pārvaldes iestādi Latvijā un vienu no efektīvākajām nodokļu un muitas administrācijām Eiropā," pauda Šmite-Roķe.

Viņa piebilda, ka no nākamās nedēļas būs atvērta sarunām ar politiskajām partijām un diskusijām ar sabiedrību.

Šmite-Roķe VID strādā kopš 2000.gada, bet 2015.gadā kļuva par Akcīzes preču aprites daļas vadītāju. Kopš 2020.gada Šmite-Roķe strādā VID Nodokļu pārvaldes direktora vietnieces amatā, savukārt no 2023.gada maija pilda VID Nodokļu pārvaldes direktora pienākumus.

Līdztekus minētajiem amatiem Šmite-Roķe piedalījusies un vadījusi dažādas komitejas un padomes. No 2005.gada Šmite-Roķe ir FM Prognozēšanas darba grupas locekle, no 2006.gada - Eiropas Komisijas Akcīzes komitejas locekle, savukārt no 2015.gada viņa vada VID Akcīzes konsultatīvo padomi.