Arvien vairāk Rīgas ielās parādās tumsnēja izskata cilvēki, kas uz riteņiem traucas izvadāt ēdienu. Vai Latvijai šādi viesstrādnieki no trešajām valstīm ir vajadzīgi? Par to pašlaik spriež vairāku ministriju izveidota darba grupa, kas izstrādā cilvēkkapitāla attīstības stratēģiju. Savas domas par ievesto darbaspēku intervijā izsaka Latvijas Eksportētāju asociācijas "The Red Jackets" valdes loceklis un "Primekss" dibinātājs un vadītājs Jānis Ošlejs.