"Fitch" apstiprina Latvijas kredītreitingu esošajā "A-" līmenī

"Fitch" 2023.gadam prognozē vispārējās valdības budžeta deficīta samazināšanos no 4,6% 2022.gadā līdz līmenim zem 3% no IKP 2023.gadā, ko galvenokārt ietekmē labāka nodokļu ieņēmumu izpilde, kā arī atbalsta pasākumu izdevumu samazināšanās.

Lai gan 2024.-2025.gadā aizsardzības izdevumi sasniegs 3% no IKP, "Fitch" prognozē, ka vispārējās valdības budžeta deficīts arī 2024.-2025.gadā būs nedaudz zem 3% no IKP. Aģentūra prognozē, ka valsts parāds līdz 2027.gadam saglabāsies ap 41% apmērā no IKP - līmenī, kas ir krietni zemāks par līdzīga kredītreitinga valstu vidējo rādītāju.