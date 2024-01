Visām recepšu zālēm piemēros vienotu uzcenojumu veidošanas mehānismu

Iedzīvotāji no saviem līdzekļiem sedz aptuveni pusi no kopējā zāļu patēriņa gadā, un lielāko daļu no ambulatori lietotajām zālēm.

Uzņēmēju pārstāvji atkārtoja jau iepriekš izskanējušos argumentus, ka esot jāsamazina pievienotās vērtības nodoklis (PVN) zālēm un ka valstij finansiāli jāatbalsta nozares dalībnieki, kas darbojas mazāk apdzīvotos reģionos, proti, mazās aptiekas. Asociācijas izpilddirektore Kristīne Jučkoviča sacīja, ka 20% samazinājums zāļu cenām ir "cēls, bet neiespējams mērķis". Lai to sasniegtu, ārvalstu ražotājiem būtu jāsamazina cena, un valstij jāsamazina PVN, bet neviena no pusēm to negrasoties darīt. Savukārt kompensējamo zāļu saraksta paplašināšana, pēc viņas teiktā, ir samērā sarežģīts process, līdz ar to tas arī nedošot ātru, iedzīvotājiem redzamu rezultātu.