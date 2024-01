92 gadu vecumā miris bijušais Igaunijas kompartijas vadītājs Vaino Veljass

Veljass, kurš dzimis Hījumā salā, no 1955. līdz 1961.gadam bija Igaunijas komjaunatnes pirmais sekretārs, no 1961. līdz 1971.gadam - kompartijas Tallinas pilsētas komitejas pirmais sekretārs, no 1971. līdz 1980.gadam - Igaunijas kompartijas sekretārs ideoloģijas jautājumos.