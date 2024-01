"Baltic International Bank" likvidators atguvis aktīvus 16,9 miljonu eiro apmērā

2023.gada decembrī "Baltic International Bank" likvidators atguvis aktīvus 2,059 miljonu eiro apmērā, tostarp no ieguldījumiem atgūti 1 733 468 eiro, no izsniegtajiem kredītiem atgūti 153 857 eiro, no nekustamo īpašumu pārdošanas - 37 700, no vērtspapīriem - 578 eiro, bet no pārējiem aktīviem atgūti kopumā 133 000.