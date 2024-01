Lietuvas satiksmes ministrs komentē Krievijas graudu tranzītu caur Latviju

Jau ziņots, ka Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) ir izdevusi rezolūciju apkopot informāciju par graudaugu importu no Krievijas. Premjerministre norādīja, ka ir jāsagaida vērtējums attiecībā par graudu apjomu, kāds šobrīd Latvijā ienāk no Krievijas, vai tie ir arī Ukrainas graudi, un kādi ir zaudējumi.

Pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2022.gadu, no Krievijas Latvijā ievests par 200 000 tonnu vairāk pārtikas graudaugu, stāstīja Pārtika un veterinārā dienesta (PVD) Robežkontroles departamenta direktore Iveta Šice-Trēde.

Viņa norādīja, ka 2023.gadā caur Latvijas robežkontroles punktiem no Krievijas ES ievesti vairāk nekā 535 000 tonnu graudaugu produktu, tostarp 122 000 tonnu ievests decembrī. Tādējādi no Krievijas ievestais graudaugu produktu apjoms ir par teju 200 000 tonnu lielāks nekā gadu iepriekš, kad no Krievijas ES tika ievesti 337 000 tonnu graudaugu produktu.