Šodien Latvijā daudzviet apgrūtināta braukšana pa galvenajiem ceļiem

Braukšana apgrūtināta pa Tallinas šoseju, Vidzemes šoseju, Valmieras šoseju, Rīgas apvedceļu, Daugavpils šoseju no Skrīveriem līdz Izvaldai un Bauskas šoseju no Dimzukalna līdz Grenctālei.

Autovadītājiem jābūt īpaši uzmanīgiem braucot pa Jelgavas šoseju no Jelgavas līdz Meitenei, pa Liepājas šoseju no Apšupes krustojuma līdz Anneniekiem un no Blīdenes līdz Liepājai, pa Ventspils šoseju no Kūdras līdz Ventspilij, un pa autoceļu Liepāja-Lietuvas robeža.