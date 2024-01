Pieci soļi pareizai sejas serumu lietošanai

Sadarbībā ar aptieku tīkla "Apotheka" sertificēto farmaceiti Amandu Ozoliņu iepazīsim, kā pareizi uzklāt sejas serumu, lai pārliecinātos, ka gūstam maksimālu labumu no ādas kopšanas rutīnas.

Sejas serums - vieglas tekstūras ādas kopšanas līdzeklis, kas salīdzinājumā ar citiem sejas kopšanas produktiem satur lielāku aktīvo sastāvdaļu koncentrāciju (piemēram, hialuronskābi, glikolskābi vai C vitamīnu) un tāpēc sniedz ātrāku rezultātu. Atkarībā no aktīvās sastāvdaļas serums risina kādu no ādas problēmām, piemēram, izteiktu atūdeņošanos, pigmentāciju, apsārtumu, pinnes, nogurumu vai ādas novecošanos.