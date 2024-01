Gauss jūtas pagodināts, ka interesi par "airBaltic" akciju iegādi izrādījusi gan Igaunija, gan Lietuva

"Pašlaik mēs darām visu iespējamo, lai šādu lēmumu varētu pieņemt. Ja "airBaltic" stāsts nebūs pietiekami labs, ja situācija finanšu tirgos nebūs pietiekami laba, jo eskalēsies karadarbība vai notiks vēl kaut kas neparedzams, mēs IPO neveiksim un turpināsim darbu kā līdz šim. Tieši tādēļ pašlaik mūsu prioritāte ir obligācijas, jo arī to pārfinansēšanu ietekmē tādas lietas kā karš vai pasaules investoru vēlme investēt Baltijas valstīs," sacīja "airBaltic" vadītājs.

"Protams, vienmēr ir jautājums, kas notiks, ja IPO netiks veikts 2024.gada otrajā pusē? Tad mēs to darīsim 2025.gadā. No Eiropas Savienības nosacījumu viedokļa mēs to varam darīt pat līdz 2027. vai 2028.gadam. Taču mūsu mērķis ir šā gada otrā puse," sacīja "airBaltic" izpilddirektors.