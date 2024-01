Ukrainai izdevies dot sāpīgu triecienu Krievijas naftas tirgum

Pēc “Kpler” datiem, no Ustjlugas un Primorskas uz ārvalstīm tiek eksportēti 75% “Urals” markas jēlnaftas. Kopumā naftas kuģi ik dienu no abām ostām izveda vairāk nekā 40% no jēlnaftas apjoma (1,5 miljonus barelu), ko Krievija eksportēja pa jūras ceļiem, periodā no 2023. gada janvāra līdz novembrim, vēsta “Bloomberg”.